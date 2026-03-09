Anahí exhibe mensajes que la llaman anoréxica en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- En medio de la conversación que cada año se genera por el Día Internacional de la Mujer, la cantante Anahí hizo uso de sus redes sociales para alzar la voz sobre las fuertes críticas que recibe en redes sociales.

Anahí exhibe mensajes ofensivos sobre anorexia en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD exhibió algunos de los mensajes que recibe frecuentemente y en los que la cuestionan sobre su físico.

Entre las frases que pueden leerse aparecen varias en las que arremeten contra su peso y hasta la llaman "anoréxica", refiriéndose a los problemas alimenticios que atravesó en su juventud.

"So skinny (demasiado delgada)", "To the bone (en los huesos", "Pones la cámara lejísimos para que no se vea la anorexia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Reflexión de Anahí sobre sororidad y críticas femeninas

Lo más preocupante para la también actriz es que, afirma, la mayoría de estas críticas son enviadas por mujeres, lo que la llevó a reflexionar sobre la contradicción que existe entre el discurso de sororidad y las agresiones que se mantienen en redes sociales.

"Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día, que la empatía exista. Millones así, y otros que no quieren ver, ¡son enviados por mujeres!", escribió.

En un segundo mensaje, Anahí reveló que no piensa darle un mayor significado a estos ataques, pues está enfocada en educar a sus hijos para que sean unas personas empáticas y respetuosas.