Joven conductor muere ahogado en aguas negras

Un hombre murió ahogado en aguas negras del río Santiago, a donde cayó con su automóvil quedando con las llantas hacia arriba y cuando fue rescatado ya había perdido la vida.

Fue la mañana de este domingo, cuando fue localizado un vehículo volcado sobre el río Santiago a la altura de la colonia Valle de la Palma.

El reporte fue después de las 07:00 de la mañana donde se reportaba el vehículo volcado y al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes localizaron un automóvil Mazda de color gris, con placas del Estado de México y dentro estaba el conductor sin vida.

Se le identificó con el nombre de Jorge Luis de 31 años de edad, con domicilio en el Estado de México, el cual se presume falleció por ahogamiento ya que el carro estaba entre las aguas negras; además, tenía puesto el cinturón de seguridad y en el sitio había envases de cerveza, de ahí que se sospecha andaría alcoholizado.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación del grupo de homicidios y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con la recopilación de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue rescatado y enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, en tanto que el automóvil acabó en una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias correspondientes.