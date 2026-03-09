Abaten a maleantes y rescatan a 3 secuestrados

Dos presuntos delincuentes que procedían del norte del país, fueron abatidos por elementos de la Guardia Civil Estatal durante un enfrentamiento en la carretera ´63, en el municipio de Villa de Guadalupe, en donde se logró rescatar a tres personas secuestradas y se pudo detener a otro supuesto maleante.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó que, como resultado de un operativo en la región Altiplano y ante el blindaje que se tiene en los accesos al Estado, se rescató a los tres secuestrados y se realizó el aseguramiento de vehículos, armas largas, la detención de una persona y dos presuntos delincuentes que perdieron la vida.

Los hechos se registraron tras el seguimiento a camionetas que provenían del norte del país e intentaban ingresar a territorio potosino y que, al detectar la presencia de los elementos de seguridad, intentaron huir a través de brechas de la región, lo que derivó en una persecución que culminó con la detención de una persona y el aseguramiento de vehículos.

Posteriormente, en continuidad al operativo, se dio una persecución en la carretera ´63, a la altura de la comunidad La Biznaga, donde los elementos estatales fueron agredidos por los tripulantes de una camioneta Buick blanca con placas del estado de Puebla.

Al repeler la agresión, conforme a los protocolos establecidos, dos presuntos agresores perdieron la vida y en la unidad los elementos localizaron a tres personas civiles que se encontraban amarradas quienes fueron rescatadas del presunto grupo criminal y puestas a salvo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que los elementos participantes en el operativo resultaron ilesos y que tanto la persona detenida como los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La corporación indicó que continuará reforzando los operativos en la región del Altiplano, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población.