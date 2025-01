Anahí rompe relaciones laborales con Danna Vázquez

Tras la polémica en la que se ha visto envuelta por las recientes acusaciones de supuesto fraude, por parte de Televisa, Anahí lanzó un nuevo comunicado en el que no sólo asegura que está en comunicación con la empresa para solucionar este problema; sino que rompe relaciones con su ahora expublirrelacionista Danna Vázquez.

En los últimos días, tanto Anahí como Danna fueron señaladas de haber actuado indebidamente al, no sólo filtrar su regreso a la televisora; sino obtener de manera desleal la lista de los famosos que participaron en la sexta temporada de "¿Quién es la máscara?", donde la actriz fungió como investigadora; además de estar involucradas en su publicación en los medios.

Aunque la también cantante salió a desmentir estas afirmaciones, trascendió que ya existía una demanda en su contra por fraude, y que la empresa solicitaría la devolución de los 400 mil dólares (más de 8 millones de pesos) que recibió por su contrato con el programa.

Ahora, y a través de sus redes sociales, la exRBD compartió con sus fans las nuevas actualizaciones en el caso: "Estoy en comunicación con TelevisaUnivisión para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas", se puede leer en un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Anahí también aclaró que su trabajo dentro del programa no fue hecho con dobles intenciones ni malos manejos; incluso, fue tajante al expresar: "Siempre me he conducido con total rectitud. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción".

Pero lo que más llamó la atención es que se deslindó se la relación laboral que mantenía con Danna Vázquez, al revelar que es un agente libre: "No tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria. Ni Danna Vazquez ni su agencia serán mis representantes artísticos y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales".

Las palabras de Anahí contrastan con la información que, hasta hace unos minutos, tenía pública en sus redes sociales; y es que, la publirrelacionista sí aparecía como su contacto.

La intérprete de "Sálvame" terminó su texto agradeciendo a sus fans por todo el cariño que le han demostrado en estos momentos; además de desearle el mayor de los éxitos a su excolaboradora.

Por su parte, Televisa anunció que desistirá de las acciones legales que emprendería contra Anahí, aunque no hablaron de la situación con Danna.

"¿Quién es la máscara?" significó el regreso de Anahí a Televisa tras varios años de ausencia y se convirtió en uno de los programas más vistos de la empresa.