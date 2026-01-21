logo pulso
Anahí y Alfonso Herrera sorprenden con reencuentro en redes sociales

Los protagonistas de 'Rebelde' vuelven a unirse en un enigmático video compartido en Instagram

Por El Universal

Enero 21, 2026 07:34 p.m.
A
Anahí y Alfonso Herrera sorprenden con reencuentro en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Anahí y Alfonso Herrera sorprendieron a sus seguidores con un reencuentro que compartieron en redes sociales, una aparición que generó varios rumores.

Desde que RBD se separó, en 2008, este ha sido uno de los encuentros más esperados por los fans, luego de que el actor decidiera no participar en los proyectos posteriores de la agrupación debido a sus compromisos actorales.

Ahora, los famosos desataron la euforia entre los usuarios de Instagram, luego de que publicaran un extraño y muy breve video en el que aparecen juntos.

En las imágenes, que ya se han hecho virales, se puede ver a ambos actores de espaldas a la cámara, para después girar y compartir una sonrisa, sin decir una sola palabra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El clip estuvo acompañado por las siglas "M & M" además del símbolo del infinito; mensaje con el que hacen referencia a Mía y Miguel, los personajes que interpretaron en "Rebelde".

Ninguno de los dos dio más detalles sobre el motivo de esta aparición ni aclaró si se trata de una colaboración para algún proyecto. La falta de información desató especulaciones entre sus seguidores, que reaccionaron con mensajes como: "¿Es IA?", "No estaba listo" o "¿Qué es esto, Dios mío?", entre otros.

Sin embargo, antes de que las expectativas se disparen, hay que recordar que Herrera ya ha dejado claro que no tiene intenciones de volver a los escenarios musicales, ya que su prioridad es la actuación.

