Anderson, Moretti, Loach y otros habituales se disputarán la Palma de Oro de Cannes

PARÍS, Francia (EFE).- Diecinueve películas se disputarán la Palma de Oro de la edición número 76 del Festival de Cannes, entre las que destacan sospechosos habituales de La Croisette como Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders y Ken Loach, en una competición oficial que contará con un solo iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz.



Como anunció este jueves el director del festival, Thierry Frémaux, en una conferencia en un cine de los Campos Elíseos de París, Wes Anderson regresa a Cannes con "Asteroid City", un filme rodado en parte en la localidad madrileña de Chinchón que cuenta con un reparto lleno de estrellas, como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody y Maya Hawke.

El japonés Hirokazu Kore-eda, uno de los nombres habituales de Cannes, buscará su segunda Palma de Oro con "Monster", mientras que el británico Ken Loach buscará ser el primero en lograr la tercera con "The Old Oak".

Para el alemán Wim Wenders sería la segunda, tras la conseguida por su título más emblemático, "Paris, Texas" en 1984. Ahora compite con "Perfect Days", en una edición en la que también presentará "Anselm" en Sesiones Especiales.

"Il sole dell'avenire" es el título del trabajo con el que el italiano Nanni Moretti luchará por su segunda Palma de Oro ("La habitación del hijo" la ganó en 2001), al igual que el turco Nuri Bilge Ceylan, que presenta "About Dry Grasses" (ganó el premio más importante de Cannes por "Winter Sleep" en 2014).

Por su parte, "Firebrand", la cinta firmada por Karim Aïnouz, es un drama histórico sobre Catherine Parr, la sexta y última mujer del rey Enrique VIII, que cuenta en su reparto con Alicia Vikander y Jude Law como la pareja real británica.

Nacido en la ciudad brasileña de Fortaleza y de ascendencia argelina, Aïnouz ganó en 2019 el premio de la sección Una cierta mirada por "La vida invisible de Eurídice Gusmão".

También Marco Bellochio, que en 2021 recibió la Palma de Oro de honor, entra en la competición oficial con "Rapito", así como el estadounidense Todd Haynes -con "May December", protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore-, y el finlandés Aki Kaurismäki con "The Gold Oak".

No está descartado que a la lista se sume finalmente Martin Scorsese con "Killers of the Flower Moon", que aunque por el momento se estrena fuera de competición tiene la puerta abierta a la lucha por el máximo galardón del festival.

LA PRESENCIA HISPANA, FUERA DE LA COMPETICIÓN OFICIAL

El cine en español también estará presente en esta edición, que se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo, si bien no optará a la Palma de Oro.

El esperado nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar "Extraña forma de vida", un "western gay" protagonizado Pedro Pascal e Ethan Hawke, tendrá su puesta de largo en Cannes fuera de competición.

"Para mí es una película increíble porque tiene 30 minutos de cine, más 30 minutos de pensar en la película que viste", explicó Frémaux en declaraciones a la prensa hispana tras la conferencia de prensa en París, en la que estuvo acompañado por la presidenta de la cita.

2023 también trae de vuelta a Víctor Erice con su cuarto largometraje, "Cerrar los ojos", su primer filme como director tras una pausa de 31 años, que se proyectará dentro de Cannes Première.

"No es fácil encontrarlo. Yo no sabía hace seis meses que él estaba trabajando en una nueva película. También es un regalo increíble, no solo tenerlo, sino también esta película", detalló Frémaux.

La sección Una cierta mirada, que selecciona películas que destaquen por su originalidad y visión del cine, contará con "Los delincuentes", del argentino Rodrigo Moreno, y "Los colonos", ópera prima del chileno Felipe Gálvez.

Además de la participación de Aïnouz en la competición por la Palma de Oro, el cine brasileño añade otras dos cintas fuera de la carrera: "Retratos fantasmas" de Kleber Mendonça Filho en las sesiones especiales y "Crowra", de João Salaviza y Renée Nader Messora.

"Es un continente, históricamente y también hoy, muy fuerte (...) Es un continente fuerte del mundo y el cine es un reflejo del mundo", destacó Frémaux sobre el panorama latinoamericano.

MÁS MUJERES QUE NUNCA BUSCARÁN LA PALMA DE ORO

La 76 edición de Cannes también contará con un número inédito de directoras en liza por la Palma de Oro, seis, según destacó el delegado general del festival. Igualmente, Frémaux subrayó la pujante presencia del cine africano, en particular el del norte del continente.

También firma la película de apertura una mujer, la francesa Maïwenn, que no solo dirige sino también protagoniza "Jeanne du Barry", junto a Johnny Depp.

Cannes también tendrá un toque aventurero con el arqueólogo más famoso de Hollywood y la última entrega de la saga Indiana Jones. Esa ocasión también será una oportunidad para rendir homenaje a su protagonista, Harrison Ford, por su trayectoria cinematográfica.

Otro punto fuerte será la presentación fuera de concurso de la serie "The Idol", creada conjuntamente por el cantante The Weeknd y el autor de "Euphoria" Sam Levinson.