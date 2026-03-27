Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo

El cantante italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en la plancha del Zócalo, el próximo sábado 18 de abril, anunció este viernes la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además de la participación del cantante de "Por ti volaré", esa noche habrá otros invitados sorpresa.

"Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito", publicó la mandataria en redes sociales.

"Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo", concluyó.

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El artista ofrecerá este concierto en la plaza más importante de la Ciudad de México en medio de su gira "Romanza 30th Anniversary World Tour", por la que también se presentará en Aguascalientes el próximo mes.