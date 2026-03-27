Suspende iglesia bodas, bautizos y quince años

Matehuala.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas informó que a partir de este viernes 27 de marzo se suspenden misas de quinceañeras, matrimonios, presentaciones de tres años, bautizos o cualquier otra misa para un festejo en todas las parroquias por la llegada de la Semana Santa.

Comentó que este día es el Viernes de Dolores y desde este momento da comienzo la también la llamada Semana Mayor, por lo que la iglesia se encuentra de luto para recordar a Jesucristo quien murió por toda la humanidad, es por eso que son días de guardar y la iglesia católica no hace celebraciones de fiestas, pide a la población católica que hagan caso en esta Semana Mayor y se acerquen a Dios.

Mencionó que en la actualidad muchos dicen ser católicos, pero a pesar de que estamos en Semana Santa en plenos días santos, hacen grandes fiestas en sus casas o salones, donde la gente se olvida por completo que son días en los que la iglesia católica se encuentra de luto por la muerte de Jesucristo, pero con el paso de los años se están perdiendo los valores cristianos en los feligreses.

Mencionó que la iglesia católica no hará misas de celebración de fiestas hasta después del Domingo de Resurrección, piden a los feligreses respetar esta temporada en la que los invitan a reflexionar y a pensar sobre todo lo bueno y lo malo en sus vidas, a pedir perdón a quienes se les ha hecho daño, pues son épocas de reconciliarse con la familia, amigos y vecinos.

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