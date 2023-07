Andrea Legarreta de luto por la muerte de su madre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- Con un emotivo y desgarrador mensaje que compartió en sus redes sociales, Andrea Legarreta anunció la lamentable muerte de su madre, la señora Isabel Martínez, quien perdió la vida la tarde de este domingo 30 de julio por causas aún desconocidas.

La conductora de "Hoy" dio el último adiós a su "Chabelita", como llamaba a su mamá de cariño, y aunque se dijo con el alma y el corazón completamente rotos por su partida, también le prometió honrar la vida y ser feliz, tal y como ella se lo enseñó durante el tiempo que pudieron compartir juntas.

"Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo", escribió junto a varias fotografías de algunos de los momentos más importantes que tuvieron la dicha de vivir.

Legarreta confesó que no esperaba tener que decirle adiós a su madre tan pronto; sin embargo, su recuerdo, sus consejos y

sobre todo, cada una de sus enseñanzas seguirán viviendo en su corazón.

Asimismo, le agradeció por ser un gran pilar en su vida, su ejemplo y su mayor fuerza en los momentos más complicados de su vida, como su reciente separación de Erik Rubín: "No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. Gracias, por tanto, mi preciosa. Gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia, por la fuerza que nos dabas, porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos", agregó.

Con el dolor en cada una de sus palabras, Andrea se dijo destrozada, pero con la esperanza de reencontrarse algún día, mientras eso sucede se lamentó el no haber tenido más tiempo juntas, para poder celebrar la vida: "Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca. Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo... ¡Ay mamita me duele el corazón! ¿Cómo juntar esos pedazos?? Nos faltó tanto".

Por último, la también actriz le hizo una promesa a su madre: la de salir adelante y ser feliz a pesar de la gran tristeza que siente en estos momentos, pues se dijo completamente convencida de que eso es lo que ella hubiera querido: "Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida. Todos lo haremos. Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños y eso haré amorcito; seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado. Como me decías: 'Tú siempre puedes'. Vuela alto amor, aquí te cuidamos a mi papi... Te amamos amor eteno".

Hasta el momento la presentadora no ha dado más detalles al respecto; sin embargo, varios amigos del medio y gente cercana a su familia se han unido para expresarle su apoyo en estos momentos tan difíciles entre los que resaltan Carlos Rivera, Lambda García, Paola Rojas, Galilea Montijo, Alix Bauer, Angelique Boyer y Alessandra Rosaldo, entre otros.