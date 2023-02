Andrea Legarreta gana demanda contra revista por daño moral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Frente a la polémica que la rodea, Andrea Legarreta y su abogado, el maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal, dieron a conocer que ganaron la batalla legal en contra de una famosa revista de circulación nacional que, en la primavera del 2019, publicó una nota con información no verificada haciendo uso de una fotografía de la conductora, la cual fue sacada de contexto, por lo que ahora tendrá que indemnizarla con 2 millones 500 mil pesos por reparación de los daños.

Ante la atención mediática que la conductora de televisión ha recibido luego de que, hace unos días, diera a conocer que se separaría de Erik Rubín, tras 22 años de matrimonio, los titulares siguen persiguiéndola, pues esta mañana, a través de un tuit, agradeció a su abogado por su compromiso y labor ante la demanda que interpuso a una empresa mexicana, perteneciente a la industria de entretenimiento.

La demanda tuvo lugar después de que una revista de gran tiraje, que pertenece a este grupo empresarial, publicara tanto el 25 como el 27 de marzo un par de artículos relacionados con Legarreta, en los que, -expuso el abogado en una entrevista a "Forbes"- habían "lesionado de forma directa y con intención el honor y la buena imagen" de la conductora del programa "Hoy".

"Al ser analizadas con perspectiva de género y de manera concatenada, corroboran que (la revista) actuó de forma ilícita y dolosa en contra de Andrea Legarreta", expuso el especialista en leyes.

De acuerdo con la información publicada en "Forbes" fue el Juzgado 27 Civil del Tribual de Justicia de la CDMX el que ordenó a la empresa indemnizar a Legarreta Martínez con 2.5 mdp, argumentando que fue víctima de daño por violencia de género al cuestionar su comportamiento sexual y utilizar una de las fotografías (que además fue alterada), que la conductora compartió en sus redes sociales para ilustrar la información, calificada como "falsa".

"Gráficamente, la fotografía no coincide con la descripción que de ella realizó la demandada en la publicación de la revista (...), lesionando de forma directa y con intención el honor y la buena imagen de Andrea Legarreta Martínez", declaró el abogado de Legarreta, la cual ha agradecido los resultados del litigante.

La mañana de este lunes, Andrea escribió en Twitter que agradecía la intervención de Odriozola Mariscal por marcar un antes y después frente a las demandas por difamación y daño moral, con respecto a medios de comunicación, por lo que estimó que de esta manera dará una lección a aquellas y aquellos que busquen generar noticias a través de trascendidos anómalos y sin sustentos verídicos.

"Gracias, Lic. por marcar un precedente y enseñarles que querer dañar a las personas a base de calumnias y mentiras no es lo correcto. Y vamos por más, #YaBasta ¡Esto va por mí, por todos y todas!", escribió Legarreta este lunes.

El abogado de Andrea pormenorizó que ya están a la espera de que el monto con el que la famosa será indemnizada sea remitido al Juzgado mencionado anteriormente.