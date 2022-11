Andrés García está muy molesto con Leonardo por sus comentarios

A-AA+

El actor Andrés García le mandó un contundente mensaje a su hijo Leonardo García, a través de su cercano amigo Hanzel Zárate, periodista de Acapulco, quien le comentó que dejara de estar fastidiando a su esposa, Margarita Portillo.

"Leonardo nunca ha visto por mí, nunca me ha apoyado en nada y ahorita que estoy enfermo menos", dijo Andrés García en voz de Hanzel.

Aseguró que Andrés García está muy molesto con Leonardo por lo que dijo contra Margarita; "dile que no se meta con mi familia", fue el mensaje que envió a su hijo.

Finalmente, comentó que Andrés no entiende cuál es el fin de Leonardo García, pues además de hablar de su familia, menciona la herencia y casi que lo tienen secuestrado.

"Él nunca me ha hablado por teléfono y él tiene sus dos teléfonos al lado... hasta estos minutos de la mañana no ha hablado con él".

Leonardo García estuvo por unos días en el puerto de Acapulco, sin embargo, éste asegura que buscó acercarse a su papá, pero Margarita Portillo se lo impidió.