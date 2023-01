Ángela Aguilar anuncia batalla legal contra quienes difunden fotos difamatorias

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La cantante estadounidense Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, anunció una batalla legal en contra de quienes difundieron supuestos videos y fotografías íntimas en los que presuntamente ella aparecía.

A través de redes sociales, la cantante de 19 años de edad compartió un breve pronunciamiento al respecto, en el cual levantó la voz por ella y "por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético".

"Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres", escribió Ángela.

Y continuó: "Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que hace latir, la música. Pero hoy levanto la voz, y uso mi plataforma y eco".

Asimismo, la artista dio gracias a quienes le han externado su "amor y cariño" e hizo un llamado a sus seguidores para que "siempre" alcen la voz. "Que nadie los apague nunca. Juntos somos más conciencia", agregó.

Esta no es la primera vez que la cantante se ve envuelta en filtraciones sobre su vida, ya que anteriormente compartió un video por medio de su cuenta de Instagram, en el que dijo sentirse "violentada" por la filtración de fotografías en las que aparecía junto a su exnovio Gussy Lau, lo que generó diversos comentarios, pues el productor era 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar.

"Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar, haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé", expresó Ángela.

En ese entonces, varios artistas le manifestaron su apoyo a la cantante y le enviaron mensaje de cariño, por medio de redes sociales, como también ocurrió en esta ocasión.