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ÁNGELA AGUILAR CUESTIONA SU RECONOCMIENTO MUJER DEL AÑO

Por El Universal

Noviembre 06, 2024 03:00 a.m.
A

LA FAMOSA VOLVIÓ A SER TEMA DE CONVERSACIÓN AL SER RECONOCIDA COMO “MUJER DEL AÑO 2024” POR LA REVISTA GLAMOUR. ESTE GALARDÓN SE OTORGA A PERSONALIDADES CUYAS CONTRIBUCIONES INSPIRAN A LA AUDIENCIA, ROMPEN BARRERAS E IMPULSAN EL CAMBIO HACIA UN MUNDO MÁS EQUITATIVO, SEGÚN FARAH SLIM, JEFA DE CONTENIDOS EDITORIALES DE GLAMOUR MÉXICO Y LATINOAMÉRICA. SIN EMBARGO, 

LA INTÉRPRETE DE “LA LLORONA” EXPRESÓ SUS DUDAS SOBRE ESTE RECONOCIMIENTO, MENCIONANDO QUE SE SIENTE “UN POCO MERECEDORA”, YA QUE ESTÁ EN UN PROCESO DE AUTODESCUBRIMIENTO.

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