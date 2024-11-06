ÁNGELA AGUILAR CUESTIONA SU RECONOCMIENTO MUJER DEL AÑO
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LA FAMOSA VOLVIÓ A SER TEMA DE CONVERSACIÓN AL SER RECONOCIDA COMO “MUJER DEL AÑO 2024” POR LA REVISTA GLAMOUR. ESTE GALARDÓN SE OTORGA A PERSONALIDADES CUYAS CONTRIBUCIONES INSPIRAN A LA AUDIENCIA, ROMPEN BARRERAS E IMPULSAN EL CAMBIO HACIA UN MUNDO MÁS EQUITATIVO, SEGÚN FARAH SLIM, JEFA DE CONTENIDOS EDITORIALES DE GLAMOUR MÉXICO Y LATINOAMÉRICA. SIN EMBARGO,
LA INTÉRPRETE DE “LA LLORONA” EXPRESÓ SUS DUDAS SOBRE ESTE RECONOCIMIENTO, MENCIONANDO QUE SE SIENTE “UN POCO MERECEDORA”, YA QUE ESTÁ EN UN PROCESO DE AUTODESCUBRIMIENTO.