SALVADOR PINEDA REGRESA A TELEVISA

El actor Salvador Pineda está de regreso en Televisa tras varios años de ausencia, uno de los villanos más entrañables de las telenovelas en México vuelve para seguir sumando a sus 43 años de carrera, y lo hace tras haber superado una crisis de salud, tuvo una caída, se fracturó la cadera, pero está recuperado.

Pineda, quien actuó en telenovelas como “Colorina”, “El derecho de nacer”, “Esmeralda”, “Corazón salvaje”, entre otras, se suma a la nueva historia de Salvador Mejía, donde encarnará a un villano, papel que ha interpretado varias veces y con el que se ha ganado la admiración del público.

Aunque agradece tener trabajo, admite que no le emociona tanto como antes, pues dice, eso es propio de la edad.

“Ya no mucho, ya no me da emoción muchas cosas, a esta edad procesas las cosas de otra manera”, expresó con su característica voz grave. Pineda, quien se mantiene en contacto con sus fans a través de reflexiones que comparte en redes, admite que la gente lo extraña porque ama a los villanos, aunque él no tanto.