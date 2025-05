Ángela Aguilar desata burlas con su nueva canción

Ángela Aguilar está por lanzan una nueva canción que lleva por nombre "El equivocado", título que ha dado de qué hablar en redes tras el breve adelanto que dio y en el que por cierto, aparece su esposo, el también cantante Christian Nodal.

Christian y Ángela siguen generando críticas y burlas desde que hicieron pública su relación a inicios de junio de 2024, días después de que Nodal anunció que se separaba de Cazzu, con quien duró un par de años y con quien tiene una hija llamada Inti, actualmente de un año siete meses.

Los señalamientos de que Nodal y Aguilar tenían una relación cuando él aún era pareja de Cazzu se siguen intensificando, por lo que quien más ha recibido hate ha sido la hija de Pepe Aguilar, quien está en proceso de lanzar su nuevo disco, el primero en el que si padre no interfiere.

Ángela Aguilar desata expectativas con su nueva canción

Luego de que hace unos días Ángela lanzara "Nadie se va como llegó", está a unas horas de dar a conocer "El equivocado", título que ya ha generado muchos comentarios en las redes de la cantante, pues varios comentarios señalan con "el equivocado es Christian Nodal".

"Cómo que el equivocado si tú misma lo robaste amiga, date cuenta". "Equivocado y fan de tu relación amiga". "El equivocado de estar contigo". "El equivocado, pos claro, al final del cuento quedará con Kunno el chaval".

Los comentarios en torno a las exparejas de su esposo, como Cazzu y Belinda no han parado, así como las críticas a la foto de portada que puso en Facebook, se trata de un nopal, el dibujo remitió a muchos al tema "Cactus", de Belinda, en el que habla de lo mal que la pasó con Nodal.

Christian Nodal no se le despega a Ángela Aguilar; la acompaña hasta en la estética

Ángela Aguilar promociona su nueva música en redes, donde no ha dejado de recibir ataques y críticas.

En el adelanto de "El equivocado", aparece la mano de Ángela con su anillo de compromiso entrelazada con la mano de Christian Nodal, por lo que probablemente el cantante de 26 años aparecerá en el video.