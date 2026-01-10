Ángela Aguilar inicia el 2026 con un nuevo look junto a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar inicia el 2026 con cambios, la cantante de 22 años, que en julio cumplirá dos años de casada con el intérprete de regional mexicano Christian Nodal, se despidió una vez más del cabello corto y está estrenando look.

La hija de Pepe Aguilar recurrió otra vez a las extensiones color negro para renovar su imagen en este año que está iniciando, y después de que se viralizaran varios videos en los que aparece junto a Nodal disfrutando de una velada bohemia en familia.

En dicho evento, su padre Pepe y su esposo Nodal lucieron sus voces cantando temas mexicanos, Christian interpretó "De los besos que te di", uno de sus primeros éxitos, el cual ha cantado junto a sus exparejas Belinda y Cazzu.

Ángela cantó junto a Nodal "Dime cómo quieres", la canción que habla de una pretensión amorosa que se estrenó en 2020, cuando el cantante mantenía una relación con Belinda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los señalamientos y las críticas no han dejado descansar a la parejita que sorprendió al hacer público su romance muy poco tiempo después de que Christian diera a conocer su separación con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Ángela regresa al uso de extensiones después de que varios meses en 2025 utilizara este mismo look para promocionar su disco "Nadie se va como llegó", donde incluye el tema "El equivocado", canción en la que habla de su relación con Nodal.

Micky Hair Salon compartió el video de la nueva imagen de Ángela; fue en septiembre de 2025 cuando Miguel de la Mora (Micky Hair), amigo de la cantante, fue asesinado a balazos en un ataque directo y planeado a las afueras de la estética ubicada en Polanco.

Aunque muchos fans de Ángela son partidarios de que la cantante use su tradicional cabellera corta, ella ha dicho en varias ocasiones que le gusta experimentar estilos, tal fue el caso de su presentación en los Grammys Celebration, donde lució un peinado wet look (efecto mojado) que generó buenos comentarios en redes sociales.