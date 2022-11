Ángela Aguilar sufre accidente y cae de rodillas en pleno escenario

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana Ángela Aguilar y su famoso padre, Pepe Aguilar, llevaron su Jaripeo sin fronteras hasta la ciudad de Monterrey, y aunque el show fue un éxito rotundo, lo que se robó la atención fue el accidente que la joven cantante sufrió en pleno escenario.

En las redes sociales ya circula un video en el que puede apreciarse parte del espectáculo y se ve a la más pequeña de la dinastía Aguilar mientras interpreta el tema "Como la flor", la cantante parecía estar disfrutando el momento y hasta decidió bajar del escenario para mostrar sus mejores pasos de baile.

Sin embargo, una vez que deleitó a su público y mientras cantaba parte del coro, Ángela quiso regresar a su lugar, pero con lo que no contó es que perdería el equilibrio tratando de subir unos pequeños escalones, por lo que terminó de rodillas y en el piso.

Como toda una profesional y sin perder el estilo, ni el micrófono, la nieta de la fallecida Flor Silvestre sólo se acomodó el cabello e inmediatamente después se puso de pie, dejando en claro que no permitiría que ningún incidente le arruinara la noche, a pesar de que el golpe sí fue bastante fuerte.

Pero este no es el único contratiempo que la intérprete de "Dime cómo quieres" ha sufrido en plena presentación en vivo, hace algunas semanas tuvo un pequeño accidente con su vestuario, cuando a mitad de su concierto, ésta se desprendió de su cintura y quedó en el piso, por fortuna, Ángela llevaba puesto debajo un pantalón de cuero, que evitó que mostrara de más.