Ángela no llena conciertos

Luego del triunfo de la selección de Argentina en el Mundial Qatar 2022, le llovieron críticas a Ángela Aguilar, la artista más joven de la dinastía, tras publicar en redes sociales que tiene un 25% de raíces “celestes”. A pesar de que la polémica se encendió el mes pasado: en TikTok comenzaron a circular videos de una presentación que la famosa dio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la que aparentemente no se le llenaron los lugares, por lo que hay quienes aseguran su comentario no ha sido perdonado por los seguidores. Anteriormente, había expresado en su Instagram lo orgullosa que se sentía de la nación hispanohablante: “No te puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió. El mensaje causó revuelo, por lo que diversos internautas aseguraron que sólo quería ser el centro de atención.