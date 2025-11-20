logo pulso
Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Ángela Zamorano, jueza clave en libertad anticipada de Duarte

Ángela Zamorano Herrera, jueza de Ejecución Penal, determinará el futuro de Javier Duarte tras más de 8 años en prisión.

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 05:42 p.m.
Ángela Zamorano, jueza clave en libertad anticipada de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Ángela Zamorano Herrera es la jueza de Ejecución Penal que resolverá sobre la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien lleva más de 8 años preso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Luego de dos audiencias en las que la defensa del expriista y los fiscales de la FGR presentaron una batería de testigos que hablaron sobre la conducta y comportamiento del veracruzano durante su internamiento en el Reclusorio Norte, Zamorano Herrera citó a las partes este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal, para dar su veredicto en un caso que calificó de sumamente complejo.

La juzgadora condujo las diligencias sin contratiempo alguno, pero durante la mismas ha dado cuenta de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales que la impidieron resolver con mayor celeridad este caso.

¿Quién es la jueza Ángela Zamorano Herrera?

Ángela Zamorano Herrera asumió en septiembre como jueza Penal de Distrito, tras ganar el cargo en la polémica elección judicial de junio de este año, conocida como la "Elección del Acordeón".

Postulada por el Poder Ejecutivo, fue la candidata número 16 en la boleta amarilla y obtuvo 54 mil 797 votos en la jornada electoral del 1 de junio en la Ciudad de México.

Como muchos otros candidatos a ministros, magistrados y jueces, Zamorano Herrera hizo campaña en calle y redes sociales, le tocó hacerlo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, demarcaciones pertenecientes al Distrito Judicial 11.

En su perfil del sitio eleccionjudicial.org, la jueza afirmó que "le gustaría contribuir y mejorar el sistema judicial, poder ser la voz de quienes no conocen sus derechos fundamentales".

Cerró su campaña a jueza de Distrito en Materia Penal con un video en el barrio bravo de Tepito, en el que señaló que fue "una gran experiencia de cercanía, poder estar en contacto contigo y con las personas de GAM y Cuauhtémoc".

"También como tú, he escuchado los casos de corrupción que se muestran en los medios. Hoy que tenemos la oportunidad de participar en esta histórica elección, transformar y democratizar al Poder Judicial, mi compromiso contigo es erradicar la corrupción y cumplir con la ley haciendo lo correcto", dijo en campaña.

Antes de ser designada jueza de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Zamorano Herrera se desempeñó como secretaria de acuerdos en el Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Asimismo, fue secretaria Proyectista en el Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, así como secretaria Proyectista en la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México y tiene actualmente maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, así como especialidad en Amparo y Derecho penal.

