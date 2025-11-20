Civiles armados irrumpen en vivienda y acribillan a hombre

TAMUÍN.- Un episodio violento sucedió en el ejido Las Palmas del municipio de Tamuín, donde un grupo de hombres armados allanó una casa, y le quitó la vida al propietario, quien quedó tendido en el exterior.

Fue poco después de la medianoche, cuando un hombre identificado como Jesús Turrubiates, fue ultimado a balazos, afuera de su domicilio.

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, varios hombres que portaba armas de fuego largas, entraron por la fuerza a la casa de Jesús, quien intentó escapar.

Sin embargo los delincuentes le dieron alcance en el exterior, y le dispararon en varias ocasiones, hasta que el hombre cayó sin vida.

Posteriormente los homicidas se dieron a la fuga, aunque no se obtuvo información sobre sus características o vehículos en los que se desplazaban.

Policías y militares se movilizaron, resguardaron la escena del crimen, y posteriormente el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal.