Muere mecánico al ser aplastado por un autobús

Cuando le hacía unas reparaciones dentro de un taller en la colonia 21 de Marzo, un mecánico de la tercera edad fue aplastado por un autobús que le causó una muerte casi inmediata, sin que sus compañeros pudieron hacer algo para ayudarlo.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del taller ubicado en la calle 16 de Septiembre de la mencionada colonia, perteneciente a Soledad, entre las calles José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero.

De acuerdo al caso, cerca de las cuatro de la tarde un mecánico de aproximadamente 60 años, se encontraba haciendo reparaciones de suspensión de un autobús Irizar Century de color azul, para ello estaba realizando las maniobras en la parte inferior.

No obstante, en determinado momento el gato hidráhulico que mantenía elevado al autobús cedió y de esta forma el hombre fue aplastado por la pesada unidad, falleciendo casi de inmediato.

Los compañeros, al darse cuenta del hecho rápidamente procedieron a levantar el autobús con las herramientas necesarias y llamaron a los cuerpos de emergencia pero al llegar los paramédicos determinaron que había fallecido.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de José de Jesús de 77 años de edad, quien ya llevaba algunos años laborando en ese taller.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado inician con el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la correspondiente sepultara.

Ante este hecho, personal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez colocaron sellos de clausura pero a pesar de ello se veía a los trabajadores laborando con normalidad, aún con la desgracia ocurrida dentro de las instalaciones.