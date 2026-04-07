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ANITTA Y SHAKIRA UNEN SUS VOCES

Por EFE

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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ANITTA Y SHAKIRA UNEN SUS VOCES

La cantante brasileña Anitta anunció este lunes que la colombiana Shakira tendrá una participación en una de las canciones de su próximo disco, ´Equilibrivm´, que será lanzado el 16 de abril y tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.

     "No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm", afirmó la reina brasileña del pop y de la música urbana en una publicación en su página en Instagram en la que etiquetó a Shakira. En la misma publicación, ilustrada por una representación de una carta de tarot en la que las dos cantantes aparecen diseñadas, con Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, la brasileña aclara que la canción que interpretan a dueto se llama ´Choka choka´.

     En los comentarios de la publicación, los aficionados especulan sobre la posibilidad de que ambas interpreten la canción en el concierto gratuito que Skakira ofrecerá el 2 de mayo próximo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. La cantante brasileña Anitta anunció este lunes que la colombiana Shakira tendrá una participación en una de las canciones de su próximo disco, ´Equilibrivm´, que será lanzado el 16 de abril y tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés. 

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