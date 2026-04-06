Transportistas inician bloqueos

Ciudad de México.- Transportistas y productores del campo informaron que mantienen el paro nacional para este lunes, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que habrá bloqueos carreteros en distintos puntos del país, desde temprana hora de este lunes.

"¡Como transportistas nos vamos al paro!", dijeron al acusar un alto precio al combustible, injustos peajes, inseguridad en las rutas y falta de respuesta.

Ambas organizaciones advirtieron que, sin el transporte, el campo no mueve sus productos al igual que las industrias.

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"Los transportistas somos quienes hacemos posible que los alimentos lleguen a la mesa de las familias y los productos a las tiendas. Sin transporte, mujeres y hombres no podrían llegar a sus escuelas y trabajos ", indicaron la ANTAC y el FNRCM.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar sus viajes y a la comprensión por el paro nacional.

"El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica. A todos: nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo, para que anticipen sus viajes y para que tomen sus debidas precauciones", dijo Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC.

El viernes, tras 12 horas de reunión en la Secretaría de Agricultura, productores y transportistas informaron que no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno federal, por lo que esperaban una "respuesta tangible" para el rumbo del paro.