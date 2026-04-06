Lo detienen por robar en empresa donde laboraba

Agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Axel Alejandro "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, en la capital potosina.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de abril de 2024, en la Zona Industrial, donde el señalado, identificado como extrabajador del establecimiento, habría sido captado mediante videovigilancia al arribar al sitio a bordo de un vehículo, descender y realizar maniobras para forzar el acceso al inmueble.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado permaneció en el interior aproximadamente un minuto, tiempo en el que presuntamente sustrajo equipo de cómputo, dispositivos electrónicos, llaves de distintos comercios y dinero en efectivo.

Derivado de las investigaciones desarrolladas por la FGE, un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Ricardo B. Anaya, donde se logró la detención respectiva.

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Tras informarle el motivo de su aprehensión y darle lectura a sus derechos, Axel Alejandro "N" fue trasladado para su certificación médica y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en La Pila.

Finalmente, el imputado quedó a disposición del Juez de Control que determinará su situación jurídica.