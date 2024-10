A tres años de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana exige justicia

A tres años del aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, su hermana Bertha, lamenta que el caso de la muerte del actor siga sin concluir, pues no saben si la condena de Leopoldo "N", uno de los dos policías responsable, aumentará, así como si aumentará el monto de la recompensa para atrapar al otro oficial involucrado en el asesinato.

Como cada año, Bertha dedica muy emotiva palabras a la memoria de su hermano, quien murió de forma trágica, tras ser ejecutado por dos policías del municipio de Cuautitlán Izcalli.

"Hoy a tres años de tu partida, te lloré, lloro y lloraré... te lloro incansablemente, no importa dónde esté, te lloro y nadie puede condenarme por eso, porque nadie puede sentir lo que yo siento, mis lágrimas te pertenecen, mi tiempo de llorarte es tuyo, por eso te sigo llorando, porque las lágrimas que tengo para ti, no hay cielo que las cubra".

Con la pérdida de su hermano y la forma en que partió, la joven señala que, sin importar cuánto tiempo pase, no podría perdonar a los responsables de su deceso.

"Creo de mi parte nunca va a existir un perdón hacia las personas que provocaron la muerte de mi hermano, jamás; jamás suena fuerte, pero es mi sentir", confió a "Venga la alegría".

Destaca que, pese a que no quisiera cargar con todos los sentimientos que le provocan los acontecimientos del 29 de octubre de 2021, ya ha aprendido a vivir con esa realidad.

"No me gustaría vivir con esto, pero es algo con lo que he aprendido a vivir, pese al tiempo que ha pasado", ahondó.

Y a pesar de que afirma que está aprendiendo a vivir con la ausencia del actor, Bertha se toma el tiempo de adolecer su ausencia en días como hoy, en que se cumplen tres años de su partida, como señaló en su publicación en Instagram.

"Te seguiré llorando, porque tengo derecho a eso, porque tú te mereces que lo siga haciendo, porque es uno de los mejores tributo que te rindo, en ese mar de lágrimas encuentro la paz que el ruido del mundo me niega, (...) no importan los años que pasen, así sean 50... vivir sin ti es un dolor que me hará compañía toda la vida", escribió.

Junto con su dolor, la joven expone que, hasta la fecha, el proceso para seguir haciendo justicia no ha proseguido, debido a que aún hay muchos pendientes que resolver.

"No se ha podido dar continuidad a nuestro caso; saber si esta persona se va a quedar con 21 años o si se quedará con 13, seguimos esperando una respuesta con respecto a la reparación del daño, que la Fiscalía incremente la recompensa del policía que está prófugo, que fue el que provocó el accidente", dijo en la entrevista al matutino.