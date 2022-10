Antonio de la Rúa quiere vivir con Shakira en Miami

A-AA+

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos por más de una década. Ellos supieron ser una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento. Todo acabó, y de la peor manera, cuando la colombiana conoció a Gerard Piqué. En medio de un escándalo y de rumores de infidelidad terminó de forma abrupta su relación.

Desde aquel entonces, poco se supo de Antonio de la Rúa. Lo único que salía en los digitales era la disputa legal que mantuvo durante mucho tiempo con la barranquillera. Su vida privada fue hasta hace poco todo un misterio. Sin embargo, desde que se instaló el rumor que estaría tratando de reconquistar a su ex se han filtrado varios detalles.

Cómo es un día en la vida del ex de Shakira

Luego de terminar su romance con Shakira, su ex se fue a vivir a Europa en donde se instaló intentado alejarse de todo lo que lo relacionara con ella. Allí conoció a la madre de sus dos hijos y también rehízo su vida. Esta vez decidió probar suerte en la industria hotelera y logró inaugurar su propia firma de hoteles cinco estrellas.

México, Las Bahamas y otras regiones de Latinoamérica son algunos de los lugares donde Antonio de la Rúa llegó a instalar alguno de sus lujosos hospedajes. A finales del 2011 conoció a una famosa DJ con quien llegó a formar la familia que no pudo concretar con Shakira. Junto a Daniela Ramos Lalinde se convirtió en padre de Zulú y Male.

Pero tampoco le fue bien al ex de Shakira. Luego de siete años de relación se separó de la madre de sus hijos. En la actualidad se dice que su objetivo es conseguir que la colombiana vuelva a instalarse en Miami. Hay quienes apuntan que hará lo que esté a su alcance para que retome su carrera al 100%, y lejos de Gerard Piqué.