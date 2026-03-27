Anuncian en redes "muerte" de Espinoza Paz

El nombre de Espinoza Paz comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras la aparición de un video que asegura que el cantante mexicano, conocido por temas como "El próximo viernes" y "Lo intentamos", habría muerto.

Video viral genera rumor de muerte de Espinoza Paz

En el contenido se afirma que el artista fue encontrado sin vida dentro de su mansión en Sinaloa, lo que generó una rápida reacción entre los usuarios.

El clip también muestra un mensaje en tono de despedida dirigido al intérprete, en el que se expresan condolencias hacia su familia y seres cercanos, dando por hecho el supuesto fallecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacciones en redes sociales y falta de información oficial

A lo largo del video se insiste en que no existe información oficial sobre las causas de la muerte, señalando que las autoridades no han ofrecido detalles al respecto. Esta falta de información ha impulsado versiones y especulaciones entre internautas, quienes incluso cuestionan qué pudo haber ocurrido.

Las reacciones en plataformas digitales han sido diversas. Hay quienes manifestaron sorpresa y tristeza, mientras otros dudaron del contenido y comenzaron a poner en tela de juicio lo que se difundía, generando debate.

Antes de este episodio, Espinoza Paz ya contaba con una trayectoria consolidada. Su carrera despegó como compositor para otros intérpretes y, posteriormente, logró posicionarse como cantante a partir de 2008 con el lanzamiento de "El próximo viernes". Con el paso del tiempo, se convirtió en una figura reconocida dentro del regional mexicano.

El impacto que tiene entre su audiencia explica la rapidez con la que este video se expandió, provocando incertidumbre y una amplia conversación en redes sociales.