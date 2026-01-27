Aparece Jessica Jones en "Daredevil", temporada 2

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Marvel Studios presentó el tráiler oficial más revelador hasta ahora de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, una producción que profundiza en el costado más oscuro y político del Universo Cinematográfico de Marvel. El avance, difundido previamente en eventos como New York Comic Con y CCXP Brasil, quedó disponible para el público general y confirma uno de los rumores más esperados por los seguidores: el regreso de Jessica Jones, interpretada nuevamente por Krysten Ritter.

El material abre con una aparente calma en la vida de Matt Murdock y Karen Page, interpretados por Charlie Cox y Deborah Ann Woll, hasta que una escena de violencia rompe el equilibrio. De acuerdo con lo mostrado, la ciudad atraviesa una etapa crítica bajo el mandato de Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York. Vincent D´Onofrio retoma al personaje con una faceta más institucional, pero igualmente brutal.

Jessica Jones y el nuevo equilibrio de poder en Nueva York

La reaparición de Jessica Jones representa más que un guiño nostálgico a la era de Marvel en Netflix. Según lo expuesto en el tráiler, su presencia se integra de forma directa a la resistencia que Daredevil intenta organizar frente a un estado policial impulsado por Fisk. Ritter retoma al personaje con su característico sarcasmo y una fuerza física que contrasta con el desgaste emocional de Murdock.

Brad Winderbaum, jefe de televisión y animación de Marvel Studios, explicó en declaraciones recogidas por "Variety" que la serie aborda "una historia sobre el poder, cuando Fisk no solo gobierna la ciudad, sino que se convierte en una figura con peso internacional". En ese contexto se inserta Mr. Charles, el personaje interpretado por Matthew Lillard, cuya presencia apunta a nuevas alianzas y conflictos en las altas esferas.

El avance también deja ver breves escenas de Bullseye, interpretado por Wilson Bethel, así como destellos de violencia organizada, desapariciones encubiertas y la confirmación de material grabado por Elden Henson como Foggy Nelson, pese a versiones previas que negaban su participación.

Continuidad, nostalgia y una serie con tono más político

La narrativa retoma directamente las secuelas del enfrentamiento con Bullseye y el impacto de la consolidación de Fisk como figura de autoridad. De acuerdo con análisis de "The Hollywood Reporter", la serie mantiene un enfoque adulto, donde la ley se convierte en una herramienta de persecución contra los vigilantes, obligándolos a operar desde las sombras.

El tráiler también presenta a Fisk en un ring de boxeo, una imagen que simboliza su disposición a pelear tanto en el terreno político como en el físico. Jessica Jones aparece como un soporte clave para Murdock, no solo en combate, sino en momentos de vulnerabilidad, reforzando una dinámica que evoluciona respecto a lo visto en The Defenders.

La segunda temporada de "Daredevil: Born Again" se estrena el 24 de marzo en Disney+, consolidándose como una de las apuestas televisivas más relevantes de Marvel para 2026. La plataforma reúne un amplio catálogo de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, además de otras producciones originales disponibles para sus suscriptores.