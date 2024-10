Aplauden a Andrew Garfield por abordar el duelo por su madre

Andrew Garfield está causando sensación por la forma tan sensible en que expresó que lleva su duelo, tras la muerte de su madre Lynn, quien trascendió hace cinco años. En un video, en el que aparece junto a Elmo, el actor relata la forma en que recuerda a su progenitora, lo cual ha sido muy aplaudido, pues sus seguidores opinan que es importante que la muerte sea abordada en televisión y, sobre todo, incluyendo al público infantil.

En la entrega más reciente de Plaza Sésamo, Elmo recibió a un muy especial invitado, se trataba del actor estadounidense, radicado en Inglaterra, Andrew Garfield.

El actor de 41 años apareció junto a Elmo, sentados en las escaleras de la fachada de una casa, quien le preguntó a Andrew cómo se encontraba.

Garfield tuvo que reconocer que su estado era nostálgico pues, pese a que su madre murió hace cinco años, en 2019, aún lo recuerda con mucha frecuencia.

"¿Qué ocurre contigo, Mr. Andrew?", pregunta Elmo.

"Ah... no lo sé, ¿te gustaría escucharlo?, dice el actor.

"A Elmo le encantaría escuchar", replicó.

"Sólo estoy pensando en mi mamá hoy, ¿sabes? ella murió hace no mucho tiempo y la extraño, la extraño mucho".

Apenado, Elmo contestó:

"Realmente lamento escuchar eso, Mr. Andrew".

"Oh, no. Esta bien, no tienes porqué disculparte, está bien extrañar a alguien".

"¿Lo es?", se cuestionó Elmo.

"Oh, claro...", dijo Andrew.

"¿Sabes? Elmo se siente realmente muy triste cuando extraña a alguien".

"Oh, sí, yo también, pero esa tristeza es una clase de obsequio, es una sensación muy agradable de sentir, porque significa que realmente amabas a alguien cuando lo extrañas", dijo.

"Cuando extraño a mi mamá, recuerdo todo el cariño que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba y me hace sentir cerca de ella cuando la extraño, de una manera extraña", ahondó el actor.

"Estoy feliz de tener todos los recuerdos de mi mamá y la alegría que me trajo y la alegría que le trajo a mi hermano y a mi papá, y a todos los que conoció, a todos los que estaban a su alrededor, cuando la extraño, recuerdo que es porque me hizo muy feliz, así puedo celebrarla y extrañarla al mismo tiempo", prosiguió.

Fue así que agradeció a Elmo por ser un gran interlocutor y abrirse a escucharlo; en correspondencia el integrante de Plaza Sésamo le dijo que él también pensaría y celebraría a la mamá de Andrew.

"Oh, Elmo... ¿sabes algo? nada me haría más feliz a mí y nada la haría más feliz a ella, porque ¿sabes qué?, te contaré algo, pero es un secreto, ¿estás listo?; Elmo era el favorito de mi mamá", le dijo susurrando.

Lynn Garfield murió tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas en 2019, época en que el actor vivía uno de los momentos más prósperos de su carrera, con el estreno de la cinta "Tick Tick... Boom!", por la que fue nominado al Premio Oscar.