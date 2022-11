Aplazan lanzamiento del polémico libro biográfico de Aaron Carter

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- El polémico lanzamiento del libro de memorias de Aaron Carter, quien hace unos días fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, se ha pospuesto. En un comunicado oficial que fue enviado a diferentes medios, los abogados de la editorial y el escritor detrás de esta publicación aseguraron que tomaron esta decisión en solidaridad con la familia del cantante, además de que no creen que sea el momento más oportuno.

"Por respeto a la familia Carter, mi cliente ha decidido aplazar la publicación del libro en este momento", explicó Scott Atherton al portal Page Six. "El señor Carter no era solo una celebridad, sino también un padre, un hermano, un hijo y un amigo para muchos que todavía lloran por él", agregó.

Aunque no se reveló la nueva fecha para su publicación, el abogado aseguró que esta publicación también estaba dentro de los planes de Aaron, pues quería que su historia fuera contada: "Quería que se contara su historia y eligió a Andy Symonds, un periodista y muy respetado, para contarla con toda su belleza y crudeza".

Sin embargo, el representante del rapero desmintió esta versión y reveló que, días antes de su muerte, el hermano de Nick Carter no solo se desentendió del libor; sino que trató de frenar su salida:

"Aaron dijo: 'No quiero tener nada que ver con esto' y se detuvo, por lo que el hecho de que el editor diga que tiene luz verde es mentira. Eso va en contra de los deseos de Aaron".

Entre los pasajes más controvertidos del libro que lleva por título "Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life", se encontraría su noviazgo y vida íntima con Hilary Duff ; además de la supuesta noche que pasó en la casa de Michael Jackson y el desafortunado encuentro que tuvieron.

Aaron murió sin testamento

A pesar de que los misterios alrededor de su muerte, pues hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, detalles sobre la vida del desparecido actor continúan saliendo a la luz.

Ahora, el sitio TMZ, ha dado a conocer que Carter murió sin haber dejado un testamento por lo que el destino de todos sus bienes será decidido por el estado de California.

De acuerdo con lo publicado por el portal, los abogados del cantante le aconsejaron en varias ocasiones que redactara su última voluntad, pero lo último que creía es que moriría tan pronto.

Además, aseguraron que la fortuna de Aaron no es tanta como se cree, pues la mayor parte de su dinero terminó por gastarla, vivía al día y sin muchos lujos. La única propiedad en juego sería la casa que habitaba y en la que fue encontrado sin vida.

Según las leyes de sucesión de California es muy probable que Prince, el único hijo del actor, sea quien herede todos sus bienes.