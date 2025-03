Influencers muestran apoyo a migrantes en EE.UU. a través de video emotivo

El tema migratorio en Estados Unidos ha sido una constante fuente de debate y controversia, con miles de personas enfrentando dificultades para alcanzar el "sueño americano".

En este contexto, las creadoras de contenido Doris Jocelyn e Ileana Velázquez sorprendieron en redes sociales con un video en el que, a través del maquillaje y la escenografía, expresaron su apoyo a la comunidad migrante. La publicación se volvió viral y generó reacciones encontradas.

La iniciativa surge como respuesta a la difícil situación que viven los migrantes en Estados Unidos, quienes constantemente enfrentan el riesgo de ser deportados.

Con una producción visual impactante, las influencers utilizaron elementos simbólicos como "La Bestia", el tren en el que muchos migrantes arriesgan su vida, y banderas de distintos países latinoamericanos para resaltar la diversidad de aquellos que buscan una mejor oportunidad en el extranjero.

El video, que en pocas horas alcanzó millones de reproducciones en TikTok, inicia con la canción "Mojado" de Ricardo Arjona, mientras las creadoras de contenido aparecen en escenarios desérticos, iluminadas por luces rojas y azules que simulan las patrullas fronterizas. Posteriormente, la narrativa cambia para mostrar a ambas con vestuarios tradicionales y rostros cubiertos de tierra, en honor a los migrantes que han perdido la vida en su travesía.

Las influencers también recurrieron a la música como un elemento clave en su mensaje, incorporando fragmentos de "Immigrants (We Get The Job Done)" de Snow Tha Product y Residente, así como "El Inmigrante" de Calibre 50. Estas canciones complementan las imágenes de migrantes subiéndose al tren en movimiento y de trabajadores desempeñando oficios en su nueva realidad.

En el video también se observan escenas representando la separación familiar y el sufrimiento de quienes dejan su hogar en busca de oportunidades. El mensaje final de Doris Jocelyn destaca la necesidad de solidaridad y empática hacia la comunidad migrante:

"La migración no debería ser un crimen, sino un derecho. Es momento de alzar la voz y construir puentes en lugar de muros. Unidos como latinos, somos una sola familia".

El video recibió una oleada de comentarios en redes sociales, con muchas personas elogiando la iniciativa de las influencers. Algunos seguidores expresaron su emoción con mensajes como "Es un trabajo hecho con el alma" o "No pude evitar llorar al verlo".

A pesar de las opiniones divididas, el trend impulsado por Doris Jocelyn e Ileana Velázquez ha puesto nuevamente sobre la mesa la conversación sobre la realidad de los migrantes en Estados Unidos y la importancia de visibilizar su lucha.