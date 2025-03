Maribel Guardia vive triste momento

Maribel Guardia reapareció en sus redes sociales luego de que desde el sábado por la mañana su nuera Imelda Garza Tuñón diera conocer que las autoridades le habían regresado a su hijo José Julián luego de que el menor estuviera viviendo con su abuela Maribel durante 38 días, tiempo en el que no pudo tener contacto ni con él ni con la cantante.

Mientras Imelda presumía fotos con su hijo, el único que tuvo con el fallecido cantante Julián Figueroa, Maribel se mantuvo en silencio y con publicaciones sobre "Lagunilla mi barrio", puesta en escena en la que trabaja.

El lunes, Maribel e Imelda se reencontraron en los Juzgados en la Ciudad de México, ahí, Guardia reiteró que nunca quiso quedarse con su nieto, pues éste debe estar con su mamá, y confesó alegrarse porque ahora todos los ojos estarán puestos en el cuidado y el bienestar de su nieto.

Aunque el caso legal apenas comienza, Maribel fue enfática al decir que se busca lo mejor para el niño y no para ella o para Imelda, quien según versiones de Guardia, tiene serios problemas de adicciones.

-----Maribel Guardia pasa triste momento

Maribel sabía que en cualquier momento las autoridades se presentarían en su casa para llevarse a su nieto con su madre, por lo que estaba preparada, con lo que no contaba, dijo, es con que romperían la puerta para ingresar a su propiedad.

A pesar de ello, la también actriz lucía serena el lunes que acudió a los Juzgados para continuar con el proceso en contra de su nuera; fue hace unas horas que Maribel regresó a sus redes sociales con la publicación de una foto de sí misma junto con un video y una reflexión sobre el momento triste que vive.

"No puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Dios nos acompañe a todos", se lee.