Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Arde Bogotá deslumbra en concierto en Nueva York

El grupo español Arde Bogotá triunfa en su gira internacional con un concierto inolvidable en Nueva York

Por EFE

Noviembre 20, 2025 09:17 p.m.
Arde Bogotá deslumbra en concierto en Nueva York

Nueva York, 20 nov (EFE).- Uno de los grupos de música de rock alternativo del momento en España, Arde Bogotá, sigue tachando grandes capitales del mundo en su gira internacional después de hacer soñar a centenares de fans con sus canciones de juventud, crítica, amor y desencanto en la ciudad que nunca duerme.

Pese a que uno de sus temas reza 'Qué vida tan dura', la noche de este jueves fue de todo menos dura para las más de 400 personas que llenaron el local neoyorquino de música en directo Sounds Of Brazil, ubicado en West Village, un barrio lleno de vitalidad y energía en Manhattan.

En Nueva York llegó el frío invernal hace unas semanas, pero no para Arde Bogotá, con los cinco miembros en manga corta y tirantes. Ellos encendieron el fuego en la sala nada más subir al escenario y no dejaron indiferente a nadie en todo el concierto.

"¿Quién de aquí habla español?", preguntaba el carismático vocalista del grupo, Antonio García, a lo que se escucharon respuestas al unísono de todo el público, mayoritariamente de España, entregado desde el primer momento al grupo de Murcia.

Antonio llevaba una camiseta con el nombre de Nueva York, seguramente en forma de ofrenda a la ciudad. Sin embargo, de vez en cuando no podía sacar la vista de la primera fila del público, donde un grupo aleteaba una bandera del Fútbol Club Cartagena.

El concierto tuvo ratos para todo: saltar y gritar entre luces relampagueantes, renegar de todo y más, cantar todos juntos e incluso hacerlo a capela, en un momento en el que el cantante, Antonio García, dejó el micrófono para que el público cogiera su voz.

Diecinueve canciones inundaron de pasión los más de 90 minutos de concierto de Arde Bogotá, con momentos de disfrute para el público con algunos temas como 'Flores de Venganza', 'Exoplaneta', 'La torre Picasso' y 'Cowboys de la A3' y 'Los perros', para cerrar definitivamente con 'Cariño'.

La historia de Arde Bogotá se trata de un grupo de jóvenes murcianos que se dedicaban cada uno a lo suyo (abogacía, hostería y educación), pero ahora llevan a Cartagena y a Murcia por el mundo tras un ascenso meteórico en el mundo de la música.

Nueva York fue su último concierto en Estados Unidos después de pasar por Miami y Chicago. El próximo febrero se dirigirán a Colombia (Bogotá y Medellín) antes de iniciar su gira europea en la segunda quincena de mayo de 2026, en la que visitarán seis países más.

SLP

EFE

El grupo español Arde Bogotá triunfa en su gira internacional con un concierto inolvidable en Nueva York

