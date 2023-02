'Argentina, 1985' es muy necesaria en este momento, asegura Cecilia Roth

BUENOS AIRES (EFE).- "Argentina, 1985", nominada al Oscar en la categoría de mejor película internacional, es para la actriz Cecilia Roth "una película absolutamente necesaria en este momento", que permite a la juventud de hoy conocer lo que supuso el histórico juicio que condenó a los militares que lideraron la última dictadura del país suramericano (1976-1983).



"A pesar de que muchos y muchas sepamos a lo mejor más cosas de las que se cuentan en la película, creo que es una película absolutamente necesaria en este momento, para que se entienda por qué estamos viviendo así también", expresa la intérprete argentina en una entrevista con EFE en Buenos Aires.

Y añade: "Cuando se habla de dictadura, qué era la dictadura, ¿no?, porque los chicos que nacieron después, en democracia, tal vez no se plantean qué fue el juicio a las juntas".

Si bien ella no participa en esta película, le parece "maravilloso" la repercusión que está teniendo, y se muestra feliz por sus colegas. "Son amigos del alma de hace mucho tiempo y estoy orgullosa", asevera.

El filme, dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, acumula desde su estreno en septiembre de 2022 una catarata de premios, como el Goya a la mejor película iberoamericana y un Globo de Oro, considerado la antesala de los Óscar, que se celebrarán el 12 de marzo próximo y en los que hay una gran expectativa porque pueda alzarse como mejor película internacional.

Consultada por si cree que se llevará la tan preciada estatuilla, Roth, protagonista de "Todo sobre mi madre" (Pedro Almodóvar, 1999), ganadora del Óscar a mejor película extranjera en 2000, se muestra prudente: "Por favor... No me lo hagas decir porque no sé si trae buena suerte...", remarca entre risas.

"Argentina, 1985" está inspirada en la historia de los fiscales Julio Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), que en 1985 encabezaron la acusación en el juicio que condenó a los máximos responsables de la dictadura más sangrienta de la historia del país, apenas dos años después del retorno de la democracia.

Precisamente una película ambientada en la dictadura, "Kamchatka" (Marcelo Piñeyro, 2002), es la única en la que Cecilia Roth y Ricardo Darín, dos de los actores más reconocidos de Argentina en el exterior, han trabajado juntos.

"Con Ricardo he hecho una película, 'Kamchatka', y nada más", recuerda la intérprete, y concluye: "La verdad.. me encantaría volver a hacer algo con Ricardo".