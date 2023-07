Ariana Grande y su esposo a punto de divorciarse

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de lunes, fuentes internacionales dieron a conocer que, después de dos años de matrimonio, Ariana Grande y Dalton Gomez están a punto de divorciarse, luego de romper desde hace medio año, sin que su separación se supiera a la luz pública y, aunque aseguran que la pareja luchó por salvar su relación, la atención de los tabloides comenzó a sospechar de su ruptura cuando la cantante borró las fotografías de la boda y dejó de usar su anillo de casada, mientras presenciaba un juego de tenis en Inglaterra.

"TMZ" fue el medio de comunicación que informó antes que ninguno sobre la supuesta separación de Ariana y su esposo, con quien contrajo nupcias en mayo del 2021. La decisión tuvo lugar en medio de diferentes esfuerzos por solucionar sus problemas y reconciliarse, pues se presume que Gomez voló a Londres, ciudad donde la cantante se encontraba filmando la cinta "Wicked" en un intento por salvar el matrimonio, sin embargo, no lo lograron y no fue sino hasta hace dos meses que Dalton y Ariana volvieron a darse una oportunidad, fracasando en el intento.

Sin embargo, cabe destacar que, pese a que la relación acabó desde enero, en mayo Ariana subió una fotografía en conmemoración de su segundo aniversario de bodas, época que coincidiría con las fechas en que se presumo que intentaron resolver sus diferencias por última ocasión.

Y aunque este rumor comenzaba a cobrar fuerzas luego de que "Us Weekly" indicara que: "Ariana y Dalton habían tenido algunos problemas durante meses", pero fue cuando la intérprete de "Thank u, next" borró todas las fotografías de la ceremonia nupcial cuando que confirmaron que la relación estaba en un punto delicado. Aunado a que, hace unos días, la artista estadounidense fue vista en las gradas del campeonato de tenis de Wimbledon, en el que lució sin su anillo de boda.

Y aunque la relación de los dos parece haber terminado, fuentes cercanas a la pareja aseguran que sigue llamándose por teléfono con frecuencia y llevan una relación amistosa, debido a que fueron ambos quienes tomaron la decisión de separarse por lo que buscan terminar sus afectos de la forma más conciliatoria posible: "Han sido muy buenos amigos durante todo el proceso y sus amigos y familiares han estado tratando de protegerlos", dijo la fuente.

¿Cómo fue la historia de amor de Ariana Grande y Dalton Gomez?

El amor entre la pareja comenzó en 2020, cuando aparecieron juntos en el video musical de "Stuck with you", que Ariana canta a lado de Justin Bieber y, al poco tiempo, a sólo cinco días de la Navidad de ese año, la famosa dio a conocer que se había comprometido con Dalton.

La cantante de 30 se casó con Dalton, de 27, que se dedica a los bienes raíces en mayo del 2021. La ceremonia se llevó a cabo en la casa de la famosa ubicada en Montecito, ubicada en el condado estadounidense de Santa Barbara. Y aunque se ha especulado que fue la exigencia laboral que ha significado para Ariana la filmación de la cinta musical "Wicked", desde diciembre de 2022, las fuentes internacionales destacan que los problemas entre la pareja comenzaron antes de que la joven se uniera al elenco de esta producción, que está bajo la dirección de Jon M. Chu.

"Tenían problemas antes de que ella se fuera a filmar ´Wicked´ (en Londres) que no podían resolver, y la distancia no ayudó. Han estado hablando, y es probable que se divorcien", dijo la fuente a "Us Weekly".

Y aunque parece que todo está por terminarse entre Grande y Gomez, esa misma fuente reveló que, a lo largo de su relación, sostuvieron un matrimonio muy "próspero", hasta que vivieron su primera crisis, hace seis meses, de la que ya no se pudieron recuperar.