Ariel López Padilla, en contra del ejército de EU

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El actor Ariel López Padilla será quien comande a decenas de niños con bayoneta calada, a su última misión en vida que indudablemente acabará con la muerte de varios de ellos.

El actor interpretará en los albores de enero próximo a Nicolás Bravo, el general héroe de la Independencia, pero que el 13 de septiembre de 1847 tuvo a su cargo la defensa del Castillo de Chapultepec, la cual estuvo a cargo de los cadetes del Colegio Militar.

Su aparición se dará en la cinta "Héroes", dirigida por Ricardo Arnaiz, que contará lo ocurrido en el recinto ubicado en el cerro del Chapulín, a la par que se irá conociendo la vida de los defensores.

"Nicolás Bravo en ese momento ya tenía 60 años, ya había combatido junto con Morelos y de hecho durante un pasaje de la película los alumnos voltean y dicen eso, él se vuelve figura y qué carga, es un personaje de absoluta integridad moral", comenta López Padilla.

"En la película, como se plantea, es que respeta el libre albedrío de los jóvenes, son niños y él les habla y les advierte tratando de no contenerlos, pero sí hacerlos conscientes de la decisión que estaban tomando y creo que como militar eso es disruptivo", agrega.

El actor de "Los ricos también lloran" y "La bandida" señala que la cinta cuyo rodaje comenzará el próximo lunes, en locaciones de Puebla, busca acercar a los jóvenes al concepto de heroísmo, pero no como un evento circunstancial, sino basado en principios y valores.

Los seis Niños Héroes conocidos, como Juan de la Barrera, Agustín Melgar y Juan Escutia, estarán en segundo plano, pues la idea es mostrar a otros cadetes como Andrés Mellado y José Cuéllar, quienes sobrevivieron al asalto militar estadounidense.

"Si no tenemos una estructura educativa donde podamos respaldar estos contenidos, estos mensajes, puede tenerse en algún momento una película que habla de ellos, porque son jóvenes, porque son enamorados, porque tenían sueños.

"Creo en el fondo Nicolás Bravo se sentía identificado porque venía de padres que habían estado en la Independencia así y sabe lo que es pelear en lo que se cree y bueno, es la parte romántica, pero debió ser también triste para él, ver a niños morir", considera.

Héroes será la cinta en que varios hijos de famosos tendrán apariciones estelares: Matías Gruener, hijo de la cantante Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, dará vida a Gabino Valtierra; Paola Ramones, hija de Adal, a Mercedes Melgar; Melisa Ortega, hija del comediante Freddy Ortega, a Sor Angelina; Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, a un sargento estadounidense y Patricio Zamora, pequeño de Marisol del Olmo, al personaje central.

La cinta arrancará luego de que acaba el bombardeo que por un día ejecutó el ejército estadounidense para minar a las fuerzas mexicanas y concluirá con el ataque final al recinto A la par de la batalla se irá sabiendo la vida de cada uno de los personajes.

Silverio Palacio, Gerardo Taracena, Mario Iván Martínez y Plutarco Haza son algunos de los actores experimentados en el filme; Aleks Syntek será el compositor de la música.