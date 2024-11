Arturo García Tenorio, actor de "Carrusel", murió por asfixia

A tan solo unos días del fallecimiento de Arturo García Tenorio, reconocido por su participación en telenovelas como "Carrusel" y "María Mercede", nueva información ha salido a la luz.

Fue el pasado jueves 14 cuando el mundo del espectáculo se vistió de luto, cuando la Asociación Nacional de Actores anunció, a través de sus redes sociales, la muerte del histrión; sin embargo, no profundizaron en los detalles.

Ahora, es Jorge Ortiz de Pinedo quien, en entrevista con el programa "Sale el Sol", reveló que García Tenorio se enfrentaba desde hace tiempo con la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), enfermedad que terminó por quitarle la vida.

Durante la charla, Jorge no sólo se lamentó por la partida de quien era uno de sus más grandes amigos, también confirmó que Arturo murió por asfixia, mientras intentaban trasladarlo hacia la Casa del Actor.

"Arturo estaba muy mal, muy deteriorado. Vivía solo en una colonia muy alta, por allá por el Ajusco. Murió por asfixia, ya no pudo respirar; eso es lo que dice el parte médico", dijo.

El también productor explicó que los últimos momentos de Arturo fueron sumamente complicados, pues a pesar de que estaba rodeado por paramédicos, nadie pudo hacer nada por él.

"Quería irse a la Casa del actor. Justamente ayer habló con la directora, la ANDA mandó una ambulancia y fue un lío para levantarlo, porque el hombre estaba pasado de peso. Entonces, a la hora de quererlo transportar se asfixió", agregó.

Ortiz de Pinedo calificó al fallecido actor como un excelente hombre y un artista sumamente talentoso, por lo que su partida deja un gran vació en el teatro y la televisión, ámbitos en los que destacó.

Asimismo, adelantó que los funerales de Arturo se llevarán a cabo este sábado, pues aún están a la espera de que lleguen a México los hijos del actor.

El legado de Arturo García Tenorio, con décadas de trayectoria en teatro y televisión, queda como testimonio de su pasión por el arte y su contribución a la cultura mexicana.