Aseguran que el papá de Shakira volverá al quirófano este lunes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- En medio de la euforia que Shakira vive por el éxito de su tema "Music Session #53", al lado de Bizarrap, la cantante también se enfrenta a una complicada situación familiar que estaría relacionada con la salud de su padre, el señor William Mebarak, de 91 años.

De acuerdo con el medio español "Vanitatis", el padre de la colombiana volverá al hospital muy pronto, esta vez para ser intervenido quirúrgicamente por una complicación de salud de la que no se revelaron detalles.

Según la información publicada, la operación se llevaría a cabo este lunes, algo que mantiene a la barranquillera, al igual que al resto de su familia, muy preocupada, pues recordemos que el estado del señor William se ha ido deteriorando poco a poco en el último año.

El sitio compartió que el resultado de este procedimiento será decisivo en la vida de la barranquillera, pues si todo sale como lo esperan, podría estar volando a Miami, junto a sus padres y sus hijos, en junio próximo.

"Esperan que con la intervención mejore. Aunque sea un poco. Lo suficiente, nos dicen, para poder hacer las maletas y marcharse a Miami cuanto antes todos juntos. Junio debería ser la fecha límite", aseguraron.

Aunque Shakira no ha emitido ningún comunicado que desmienta o confirme esta información, la publicación también reveló que la intérprete de "Monotonía" "vive volcada", incluso que el señor no pudo estar presente en el festejo de cumpleaños de su hija debido a su delicado estado.

A finales del 2021, Mebarak se instaló en Barcelona para estar más cerca de su hija y sus nietos, pero su salud se ha visto afectada desde entonces, pues ha sido hospitalizado en varias ocasiones. En mayo de 2022, el señor tuvo un accidente que lo provocó una fuerte lesión en la cabeza, y en octubre de ese mismo año presentó nuevas complicaciones que lo mantuvieron internado por más de un mes.