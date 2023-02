Aseguran que Paquita la del Barrio sufre una grave depresión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Paquita la del Barrio no está atravesando uno de sus mejores momentos pues, luego de cancelar su presencia en un concierto de la alcaldía Cuauhtémoc debido a problemas de salud, fuentes nacionales aseguran que la cantante cayó en una profundo depresión que la mantiene todo el día en cama y le impide cesar de llorar, por lo que sus fanáticas y fanáticos ya comienzan a mostrarse preocupados.

Las alertas en torno a la salud de Paquita se encendieron hace poco más de una semana, cuando su equipo dio a conocer que ya no se presentaría en un concierto organizado por la alcaldía Cuauhtémoc, a propósito del Día del Amor y la Amistad, debido a que le fue imposible reponerse de los efectos de un medicamento que le ayuda a sobrellevar las molestias que le produce la ciática que padece.

Fue así que Ana Barbara, que asistiría como invitada especial de la intérprete de "Rata de dos patas" al evento donde también se presentó el Recodo, se hizo cargo del show pues la interprete tuvo que ser hospitalizada para ser tratada: la grupera señaló que para ella era un honor apoyar a Paquita, a quien le guardaba mucho respeto y admiración.

Y aunque las cuentas con el compromiso de Paquita quedaron resueltas, las y los fans de la cantante atravesaron angustiantes momentos cuando su representante Francisco Torres indicó que si bien, la artista no tenía en mente retirarse, reconoció que sus seguidores podrían ser testigos de sus últimos conciertos, debido a que su estado de salud le dificultaba cada vez más presentarse en vivo como es debido.

Después de salir del hospital, Paquita le envió un mensaje a sus fans, en el que demostró una vez más el gran sentido de humor que la caracterizaba, al expresar que no estaba segura de si se había librado de llegar al cielo o al infierno, pero que ya estaba mejor de salud y agradecía la solidaridad que siempre le muestran las personas que la siguen desde hace años.

Sin embargo, diferentes medios han publicado la versión de que Paquita está padeciendo una profunda depresión, a raíz de su ingreso al hospital, debido a que se ha visto impedida de realizar muchas actividades por las molestias que le causa la ciática, por lo que, supuestamente, pasa gran parte del día en cama y experimenta largos periodos de sueño.

Aunado a esto, sugieren que los hijos de Paquita: Martha Elena, Javier Gerardo y Miguel Gerardo no están enterados de la gravedad de su estado actual, pues no están muy pendientes de su madre, situación que estaría sumando peso al momento de vulnerabilidad que atraviesa la cantante que -aseguran- vive los efectos de los difíciles episodios que ha atravesado a lo largo de su vida.

Pese a estos dichos, en la cuenta oficial de Instagram de Paquita se compartió la imagen sobre la preventa de los boletos para "La última parada tour, Paquita y sus cuatro amigos", que tendrá lugar el próximo sábado 22 de abril.