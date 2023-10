Roban joyas y ropa de una casa de Eduin Caz en Miami

Eduin Caz

, vocalista de Grupo Firme, actualmente se encuentra atravesando un momento complicado, luego de que se metieran a robar a su casa.La madrugada de este sábado 23 de septiembre, a través de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, el cantante de regional mexicano mencionó que unos sujetos se metieron a robar a su actual casa, la cual se encuentra localizada en Miami; mientras éste se encontraba fuera.Visiblemente afectado por este atraco, Caz expresó que al llegar a su domicilio se encontró con la sorpresa de que le habían robado todas sus pertenencias de valor."Llegue a la casa en la que me estoy quedando, y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas", escribió el cantante en una de sus historias.Entre las cosas de valor que se llevaron los rateros, Caz dijo que se encontraban sus relojes, cadenas y ropa.Este hecho entristeció al cantante, tanto que recalcó que no podía creer lo que le había sucedido.Por su parte, la policía de Miami arribó al lugar, y le pidió a Caz que esperara afuera del domicilio para iniciar con las investigaciones correspondientes y así poder dar con los responsables."Ya llegó la policía aquí a la casa, pero no puedo pasar todavía. Estoy bien agüitado.", expresó el cantante.