Ashton Kutcher llega a los 45 y celebra su regreso a la pantalla

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Ser guapo no es suficiente para triunfar en Hollywood y eso lo sabe de sobra Ashton Kutcher. El actor no ha logrado colocar un éxito en taquilla desde hace más de una década; sin embargo, es muy conocido y, sobre todo, querido por el público. A punto de cumplir 45 años, el actor celebra su regreso.

Christopher Ashton Kutcher nació en Iowa el 7 de febrero de 1978. Sus inicios fueron por casualidad en el modelaje, luego de que una mujer lo interceptara en un bar y le ofreciera un trabajo y gracias a su físico y rostro, pronto fue llamado para papeles en TV.

"That '70s Show" es su primer gran éxito. El problema, según el propio Kutcher reconoce, es que lo han encasillado en papeles de corte romántico, con trama sencilla y en donde siempre triunfa el amor o en comedias donde nunca puede poner a prueba su talento.

El ejemplo más claro fue la cinta de 2013 "Jobs", donde dio vida a Steve Jobs, pero la cinta no fue bien recibida ni por el público ni por la taquilla que castigó duramente el trabajo del actor estadounidense. De hecho, es una de las películas más recientes de este actor que menos recaudó.

Cansado o no del mismo argumento, Ashton Kutcher se ha mantenido alejado de la pantalla grande desde entonces (solo ha tenido unas cuantas apariciones como invitado) mas no así de las redes sociales, donde se mantiene activo junto a su esposa, la también actriz Mila Kunis.

De hecho, hace unos días fue noticia por unas declaraciones que dio sobre su matrimonio y posterior divorcio de Demi Moore tras reconocer que lo considera el peor fracaso de su vida.

Pese a los altibajos, Kutcher regresa con otra comedia romántica titulada "Tu casa o la mía", esta vez a lado de Reese Witherspoon y que se estrenará a través de Netflix el próximo 10 de febrero, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad. ¿Será por fin el tan ansiado regreso de Ashton Kutcher? La audiencia tendrá la última palabra.