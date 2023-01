Así lucía Diego Luna cuando protagonizó videoclip de Katy Perry

Diego Luna ha logrado destacarse en diversas producciones de Hollywood, como la reciente serie de Disney Plus "Andor".

Diego Luna hizo de todo en su carrera, desde trabajar con Alfonso Cuarón, hasta protagonizar videos musicales como el de la canción "The One That Got Away" de la cantante estadounidense Katy Perry.

Esta participación en dicho videoclip significó uno de los primeros trabajos de Diego Luna fuera de México, el cual incluso estuvo destinado a un público más internacional y estadounidense.

Incluso Diego Luna le aseguró en una entrevista al conductor James Corden que ni todas las películas que había hecho llegarían al número de personas que han visto el clip en dos semanas en Youtube.

"Diego tú estuviste en el video de Katy Perry ´the one that got away´,es un gran, gran video; ¿fue un gran paso en tu carrera?", le consultó Corden a Diego Luna, a lo que el actor respondió: "Sí, tristemente ni todas las películas que he hecho reunirían la gente que vio este video en las primeras dos semanas en Youtube, cuando muera dirán ´ah el chico del video de Katy Perry se murió´".

Si bien la respuesta de Diego Luna es chocante, ya que posee un gran talento y ha aparecido en cientos de películas, lo que dijo fue en broma, e incluso siempre valora la oportunidad que le dio Katy Perry al llamarlo para protagonizar su videoclip, el cual es además uno de los más queridos por los fanáticos de la intérprete de "Firework".

El video de Katy Perry "The One That Got Away" cuenta actualmente con 950 millones de visualizaciones en YouTube y sin dudas es uno de los más vistos de la cantante. Incluso en el videoclip se invirtió mucho dinero en prostéticos, vehículos y efectos especiales.