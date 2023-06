Así será el registro de Ticketmaster para boletos de Taylor Swift

A-AA+

La cantante Taylor Swift anunció la mañana de este viernes su nueva gira "The Eras Tour" por Latinoamérica, donde se presentará en México, Argentina y Brasil.

Lo anterior, lo dio a conocer por medio de Twitter, donde también anunció que también se presentará Sabrina Carpenter en el Foro Sol de la Ciudad de México.

"¡¡Realmente emocionada de contarte esto!! México, Argentina y Brasil: ¡Este año les traemos The Eras Tour! ¡La dulce princesa ángel!", se lee en el tuit.

Por su parte, la empresa de boletos Ticketmaster hizo lo propio y difundió una serie de instrucciones para el registro de la venta de tickets para el concierto de la cantante estadounidense.

Por medio de la herramienta Verified Fan, un sistema de registro para ayudar a filtrar a bots y revendedores de los inicios de venta de boletos, las personas se pueden registrar para comprar los boletos.

El proceso de registro incluye tres pasos:

Registro: Ingresa a la página de registro e inicia sesión con tu cuenta Ticketmaster, si no tienes una deberás registrarte. Llena el formulario con los datos solicitados y listo.

Verificación: Ticketmaster verificará todas las cuentas. Una vez validados los datos, un número limitado de fans recibirán vía email la invitación para acceder a la venta de boletos y el resto serán puestos en una lista de espera. Se priorizará el acceso a la venta de boletos a fans residentes en México.

Actualización de estatus: Los fans registrados en Verified Fan recibirán un email un día antes del inicio de venta para informarles si fueron seleccionados para la venta de boletos o puestos en lista de espera. En caso de contar con boletos disponibles después del inicio de venta, las cuentas en lista de espera podrían recibir invitación para comprar boletos.

Cabe mencionar que recibir una invitación para ingresar al inicio de venta no garantiza la compra de boletos.