Así surgió el apodo de Talina Fernández, "la Dama del buen decir"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Talina Fernández se dio a conocer por una longeva carrera dentro del mundo de la conducción, por algo era denominada como "la Dama del buen decir", pero ¿de dónde provino este alias con que la presentadora de televisión se dio a conocer a lo largo de más de 50 años de carrera? La propia Talina lo recordó hace tan sólo unos meses, en febrero pasado, en una entrevista que le concedió a Yordi Rosado.

Talina Fernández era presentada como "la Dama del buen decir" en los programas en los que conducía, así como en los que visitaba como invitada, por lo que cuando Yordi tuvo la oportunidad de conversar con ella, el entrevistador mostró su interés de conocer la historia detrás de dicho apodo pues, así como confesó a la presentadora, él pensaba que era debido a que era una mujer poliglota.

A lo largo de su vida y, desde su más temprana juventud, Talina aprendió a dominar diferentes idiomas; español, inglés, francés y alemán, este último -contó en aquella ocasión- lo aprendió gracias a su abuelo que, en una época de su vida tuvo contacto con un importante empresario alemán que vivía en México, motivo por el que no sólo ella, sino sus primos hermanos, sus tíos, sus sobrinos y sus sobrinos nietos hablan a la perfección ese idioma.

Pero Fernández aclaró que, a diferencia de lo que pensaba Rosado, el apodo de "la Dama del buen decir" llegó a su vida cuando comenzó a limitarse y expresar cuidadosamente y por completo en español, pues recordó que en sus primeros años en la televisión, cuando conducía noticiarios, solía hacer uno de anglicismos.

Hasta que uno de sus primeros jefes, el escritor Paco Ignacio Taibo I, la hizo que acabara por completo con ese hábito, debido a que él era muy estricto a la hora de cuidar que el castellano se hablara de la forma más intachable posible pues, de no hacerlo, le llamaba la atención a la entonces joven presentadora, quien solía usar muchos anglicismos a la hora de expresarse.

"Él cuidaba el castellano y me prohibía decir ningún anglicismo, yo no podía decir 'ok', teníamos que cuidar el castellano, él era españolísimo", recordó.

Ante la personalidad que Talina reflejada en la pantalla, Luis de Llano Palmer -uno de los pioneros de la televisión mexicana- se puso en contacto con Taibo para expresarle el error que consideraba que había cometido al darle una oportunidad a la conductora: "Le dijo: 'Ahora sí te equivocaste, esa niña no va a lograr nada'(...) esa niña era yo", sin embargo, con el tiempo -recordó Fernández- don Luis pudo ser testigo de su desarrollo y avance, por lo que, más adelante su hijo, Luis de Llano, decidió nombrarla de una forma muy especial, debido a que se acostumbró a hablarle de usted a toda persona que entrevistara, sin importar si era una o un menor de edad.

"A Luis chico se le ocurre, por mi correcto castellano, decirme 'la Dama del buen decir' y se quedó", rememoró.