Atleta olímpico le responde Franco Escamilla por "burlarse" de él

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Franco Escamilla, popular por sus rutinas de stand up, hace unos meses lanzó un especial en la plataforma Netflix llamado "Voyerista auditivo" donde tiene un monólogo donde se "burla" de la historia de Eric Moussambani, atleta olímpico de Guinea Ecuatorial en Sidney 2000.

Escamilla cuenta de manera entretenida y divertida el caso de Moussambani durante los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, donde logró pasar a la historia al tener el récord por tardar más tiempo en la prueba de 100 metros.

El nadador tardó 1 minuto 52 segundo y 72 centésimas, y aunque suene a "chiste", ganó la eliminatoria, ya que sus dos rivales tuvieron salida en falso que le provocó ser descalificados.

Franco Escamilla relata a su estilo el proceso que vivió Moussambani para llegar a Sidney 2000, lo que ocurrió tras la competencia con la prensa, donde reveló que no sabía nadar, y cierra con la llegada de Eric a su país.

Cierra el monólogo con un mensaje.

"Estoy grabando esto para Netflix porque sé que alguien se lo va a mandar a alguien en Guinea Ecuatorial, yo quiero que este video llegue a las personas adecuadas y un día me inviten a dar un show allá y quiero conocer a Eric Moussambani. Le quiero jugar unas carreras", mencionó Franco Escamilla.

Atleta olímpico le responde a Franco Escamilla

Tras hacerse viral dicha rutina de Franco Escamilla en Youtube, el video fue visto por Eric Moussanbani quien le respondió al standupero mexicano.

"Me resultó increíble", se escucha decir al exatleta para el canal Junior Fitman.

"Que me pronuncie una persona así y hable de mí, me resultó muy interesante también", agregó.

Incluso Eric se dice abierto a convivir con Franco Escamilla.

"Sinceramente si me invita yo claro, efectivamente estaría dispuesto a ir", dijo Eric Mussanbani.