Avatar hizo vibrar el escenario del Hell and Heaven 2022

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Las largas cabelleras de los integrantes de la banda sueca de metal Avatar se movieron frenéticamente durante su presentación en el tercer día de actividades del festival Hell and Heaven 2022.

La agrupación no dejó que ni una sola persona estuviera quieta, todos sus seguidores así como los curiosos que se detenían en el escenario no pararon de brincar y sacudir el cuerpo con cada una de sus poderosas canciones.

Este domingo el clima fue perfecto, estuvo soleado y el acceso a este evento en el Centro Dinámico Pegaso, fue ágil, aunque eso sí, hubo largas filas para entrar tanto peatonalmente, como para quienes llegaban en auto.

Algunos melómanos prefirieron comer afuera del lugar, para evitar gastar en alimentos o bebidas con alto costo, mientras que otros aprovecharon para caracterizarse como los integrantes de Kiss, quien es el grupo más esperado de la noche.

Algunas de las bandas que tocaron a primeras horas fueron: Orwell, Los Mala Vibra, Garigoles, Tijuana no, Vooooo golf skulls, Los 3 puntos, Fractal dimensión, Strike Master, Vended, Nightbreed, Santa Cruz.

Así como Venemous, Forbidden Rites, Rotten., Tulkas, Transmetal, Semper acerbes, Surgery, Cabron, Surviving, Fxck the monster, entre muchos más.

Uno de los más aclamados fue precisamente Avatar que con su potente rugido detonó la energía de muchos fans, quienes prácticamente todos vistieron con ropa negra, tanto en playeras, jeans, con prendas con alusión con su banda favorita.

Algo que llegó la ovación del grupo fue cuando constantemente hacían sus headbangins, es decir sus movimientos bruscos con la melena de arriba para abajo, que fue aplaudido por todos.