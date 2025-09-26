Avenged Sevenfold pospone su gira en Latinoamérica para 2026

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Después de más de una década sin pisar Latinoamérica, Avenged Sevenfold (A7X) había anunciado un tour para 2025 que incluía Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Puerto Rico. Sin embargo, este viernes se dio un anuncio inesperado: la banda pospone todas las fechas hasta 2026 debido a una lesión en las cuerdas vocales de su vocalista, M. Shadows.

A través de un video en redes sociales, el cantante explicó que tras una serie de malestares en la garganta y revisiones médicas en Argentina, se le detectó un hematoma en una de sus cuerdas vocales. Esta es la misma lesión que sufrió en 2017 y que, en aquel entonces, lo llevó a cirugía por no detenerse a tiempo.

"Si lo cierro ahora, con unas semanas de reposo y meses de rehabilitación, podremos reagendar las fechas. Sé que es un golpe duro, pero debo tomar la decisión responsable. No quiero otra cirugía", señaló el músico.

Con voz entrecortada, agregó que este será su último mensaje público por un tiempo, pues necesita descanso absoluto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las fechas que tendrán que esperar

La gira original de Avenged Sevenfold en América Latina 2025 incluía los siguientes conciertos:

Septiembre 25 – Buenos Aires, Movistar Arena

Septiembre 28 – Santiago, Movistar Arena

Octubre 2 – Curitiba, Pedreira Paulo Leminski

Octubre 4 – São Paulo, Allianz Parque

Octubre 8 – Bogotá, Movistar Arena

Octubre 11 – Ciudad de México, Estadio Alfredo Harp Helú

Octubre 14 – San Juan, Coliseo de Puerto Rico

A estas fechas se sumarían colaboraciones estelares con A Day To Remember, Mr. Bungle, Poppy y Karen Dió, dependiendo de la ciudad.

El grupo dejó claro que los shows no están cancelados, sino pospuestos. La idea es retomar la gira en 2026, una vez que Shadows complete su recuperación. Los fans tendrán que esperar un poco más, pero la promesa sigue firme: cuando regresen, lo harán con toda la potencia que caracteriza a una de las bandas más icónicas del metal moderno.