Motociclista muere aplastado por tráiler

Una pareja que viajaba en moto sufrió un accidente en la carretera de cuota a Villa de Arriaga, en dnode al derrapar el conductor acabó en las llantas de un tráiler para perder la vida en forma inmediata mientras la acompañante quedó sólo con lesiones leves sin que fuera alcanzada por la pesada unidad.

Según los hechos, fue cerca de las 15:30 horas de este jueves, cuando la pareja viajaba a bordo de una motocicleta color azul sobre la mencionada carretera.

Fue poco antes de llegar a la carretera a México, a unos 800 metros, cuando el conductor intentó rebasar un tráiler de doble remolque con dos tolvas acopladas.

Sin embargo, en una mala maniobra el conductor perdió el control de la dirección y así se desplomó al asfalto junto con su acompañante, pero tuvo la mala suerte de ser alcanzado por las llantas del tráiler, las cuales lo aplastaron provocándole una muerte inmediata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la mujer solamente sufrió golpes leves por la caída y al sitio acudieron los paramédicos para atenderlos pero determinaron que el conductor de la moto ya estaba sin vida.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron la zona como primeros respondientes y aseguraron al chofer del tráiler para presentarlo ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración y se le defina su situación legal.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para enviarlos al Semele, en donde sería entregado a los familiares, mientras que los vehículos participantes en el accidente fueron enviados a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.