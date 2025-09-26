ENTREGA Y PASIÓN

La Loma Residencial & Club de Golf reunió a audaces bastoneras, quienes derrocharon entrega, pasión y habilidad en el green.

Así, se desarrolló la Gira de Golf Femenil Zona Centro, cuya sede fue este exclusivo lugar en San Luis Potosí.

Participaron jugadoras del Club anfitrión, así como del Club Campestre de San Luis, del Club Campestre de Aguascalientes, del Campestre León, Hacienda de León, de Zacatecas Pulgas Panda, El Bosque de Celaya, San Gil de Juriquilla, Santa Margarita de Tequsquiapan y El molino.

Las acciones en el campo iniciaron por la mañana por escopetazo.

Con el entusiasmo y la energía que poseen, las jugadoras demostraron su preparación, experiencia, técnica y estilo.

El Torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras, en una animada celebración.