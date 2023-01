Aylín Mujica afirma que tuvo un romance con Mel Gibson

A-AA+

Ver para creer, Aylín Mujica ahora sí mostró que su pecho no es una bodega y en "La Casa de los Famosos 3" reveló que ella mantuvo un corto pero intenso romance con Mel Gibson, cuando él dirigía por ese tiempo la película "Apocalypto".

En el año 2006, el actor y director estadounidense se encontraba en Veracruz filmando la cinta épica ambientada en la cultura maya y fue cuando una amiga de Aylín, que estaba trabajando con él, la invitó a conocerlo, aprovechando que ella también se estaba en esa zona presentando una obra.

Aunque Mujica detalló que no quiso ir en plan fan por respeto al cineasta. "Yo soy muy de vibrar, y me dije: 'yo no me voy a tomar una foto, porque creo que a él no le va a gustar', en vez de pedir la foto nos pusimos a conversar de Cuba y de los puros", relató a sus compañeros de reality.

La actriz contó que Mel recorrió con ella todo el set donde se encontraba filmando. Ella después lo invitó a que fuera a ver su obra de teatro, a pesar de que el español de Gibson no era muy fluido.

Aylín aseguró que los actores Alexis Ayala y Lourdes Munguía, son testigos reales de todo lo que pasó. En un principio, ni Polo Polo (quien falleció este lunes) ni Alexis le creyeron, pero se tragaron las burlas cuando el famoso apareció en el segundo acto.

La actriz dijo que salieron durante tres meses, pues la actriz no buscaba nada serio, incluso dijo que Mel se apareció una vez con una máscara de látex con el rostro de John Travolta, para que no lo reconocieran.

Y mientras Mujica se siente como pez en el agua dentro del polémico reality show, quien ya "tronó" fue Juan Rivera, productor musical y hermano de Lupillo.

Y es que las cámaras del programa captaron cuando el hermano de Jenni Rivera se fue a un almacén para estar solo y comenzar a llorar. Al parecer, ya no soportó los cambios que ha experimentado en los últimos días, al vivir aislado con personas que prácticamente no conoce.

"Está dentro del almacén y literal se fue a esconder", relató Jimena Gallego, conductora del programa de Telemundo, junto con Héctor Sandarti.

A la mexicana le sorprendió que el productor se mostrara de esta forma, ya que tiene una fuerte personalidad: "Wow, qué increíble esta escena. Un hombre tan directo como es él. Me encanta que esté en contacto con sus sentimientos", dijo Jimena.